Cristina Fernández: “La demora del escrutinio es un bochorno”

La expresidenta argentina Cristina Fernández, candidata a senadora por Unidad Ciudadana, tildó hoy de “bochorno” la demora en el escrutinio provisional de las primarias celebradas este domingo en el país suramericano.

“Lo que hoy vivimos no lo vi nunca en ninguna elección”, dijo Fernández al comparecer ante sus seguidores en la sede de Unidad Ciudadana a las cuatro de la madrugada, hora local (7,00 GMT), casi siete horas después del inicio de la difusión de los primeros resultados del recuento provisional de votos.

Fernández afirmó que es un “bochornos”, una “manipulación” y un “papelón internacional” lo que ha sucedido con la demora del recuento.

La expresidenta acusó al Gobierno de montar un “show” para salir por la televisión en horario de máxima audiencia a festejar una ventaja del oficialista frente Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral de Argentina.

Más tarde, al avanzar el recuento, esa brecha se redujo hasta prácticamente una paridad.

“Es una ofensa a la democracia”, dijo la exmandataria, quien aseguró que Unidad Ciudadana se hizo con el primer puesto en la provincia de Buenos Aires.

Contabilizados los votos en el 95,07 % de las mesas en la provincia de Buenos Aires, en la categoría senadores Cambiemos obtenía el 34,19 % de los votos y Unidad Ciudadana el 34,11 %.

“De cada tres ciudadanos, dos le dijeron no al ajuste. Ese ajuste que lo quieren disfrazar con la palabra cambio y que todos sabemos que es el más brutal ajuste. Vamos a pedirle al Gobierno que escuche lo que las urnas han expresado, que cambie el rumbo económico”, dijo Fernández.

Señalo que espera que este lunes “alguien del Gobierno pueda explicar qué es lo que ha pasado” este domingo.

“Más allá del destrato personal que sufro a diario desde las más altas autoridades de la nación, no me van a hacer torcer el camino”, advirtió. (EFE)