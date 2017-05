“Creo en la buena fe del gobierno pero se están demorando demasiado los plazos”

El capitán de la selección uruguaya Diego Godín, dijo este lunes que se conformará una asociación de futbolistas de la selección y que cuando cobren el dinero que está “trancado” y que pertenece a derechos de imagen, irá a la B.

“Esto no es un simple convenio, es un hecho histórico. Profesionaliza y acerca a la AUF con los jugadores como debió haber sido siempre. Tenemos que trabajar juntos jugadores y AUF, y los demás son competidores en el mercado que quieren tener el producto selección y que pujarán”, dijo Godín al programa NO TOQUEN NADA de El Sol FM.

“Más allá de los detalles, que no se han hecho públicos y no queda bien que lo haga, lo que se logró es que por medio de la imagen se busque independizar la AUF de todos estos años que podían ceder estos derechos y no habían podido explotarlos”.

“Para las siguientes Eliminatorias queremos vender los derechos televisivos y también los amistosos. Los jugadores cedemos nuestra imagen y se cobra equis dinero por cederlos pero nosotros también estamos con la AUF, queremos más cantidad de derechos y que la AUF tenga más retribuciones. Eso va a ser para mejorar nuestro fútbol que finalmente es lo que queremos”.

La idea de la AUF de contratar una empresa para estudiar los derechos deportivos, “fue muy buena que tuvo este Ejecutivo encabezado por Valdez. Se buscó un informe de una empresa gigantesca, que le va a dar más seriedad y que va a dejar a la AUF manejar el producto de una manera mucho más seria”.

“El dinero de nuestra imagen lo generamos nosotros, nos corresponde y cuando lo tengamos elegiremos para qué destinarlo. Tenemos cosas en mente, algunas por nuestra cuenta y otras por la AUF. Apuntamos al baby fútbol, al fútbol del interior”.

Unos 700.000 dólares serían cobrados por los jugadores como derechos de imagen cuando la AUF cobre el dinero de Full Play que no está liberado aún. “Ya está hablado con los compañeros que el dinero que vamos a cobrar se va a donar a la B. Va a ser un hecho puntual porque hace meses que no cobran”.

“La AUF tiene trancados cerca de 4 millones de dólares que hacen que algunos clubes estén atrasados, que no se paguen los premios de la selección. La Mutual tiene que dedicarse a defender los derechos de los jugadores y no de los de terceros”.

Godín también se refirió a la situación con el Ministerio de Cultura y la denuncia que presentaron los jugadores bajo el lema #Masunidosquenunca: “Quiero creer en la buena fe y en el buen accionar del gobierno pero se están demorando demasiado los plazos. Los muchachos del fútbol uruguayo quieren tener la Mutual y pelear por sus derechos, para arreglar estos problemas que se han venido dando. Espero que haya una sentencia rápidamente y que los futbolistas puedan tener un rol decisivo para que puedan pelear por sus derechos”.

“Me parece demasiada casualidad que en este momento aparezca ese proyecto de ley. Los juristas y los políticos sabrán más que yo, por supuesto, pero es demasiada casualidad que aparezca ahora”.

“Creo en la buena fe del gobierno y el accionar. Pero se están demorando demasiado los plazos y los muchachos quieren ser representados por una Mutual representativa. Hay que solucionarlo pronto y que los futbolistas puedan tener un rol decisivo. Los muchachos que están ahí quieren mejorar las cosas. Hace meses que están trancados”.

“No somos los dueños de la verdad. Creemos en lo justo. Se presentó algo que pasó y cosas que están sucediendo. Que salga por un buen camino pero dentro de las posibilidades está que la sentencia le de la razón a esta directiva de la Mutual y de (Enrique) Saravia. En ese caso, veremos entre todos cómo seguimos”.

“Veo muchos jugadores que quieren seguir por este camino y me da más ganas de seguir luchando por nuestros derechos y por el futuro. El camino será largo y no será fácil porque hay que cambiar algo que viene de hace años”.

“Todo esta idea comenzó desde hace tiempo cuando los referentes de la selección eran Lugano o Forlán. Cuando lo de la oferta de la camiseta, me rompió los ojos. ¿Cómo es posible que se vote una oferta menor?, me pregunté”.

“Este convenio que se logró con la AUF es impresionante para todos, los jugadores, la AUF y los que vienen”.

