“Concierto de la Nostalgia”, este jueves en el Teatro Solís

La Banda Sinfónica de Montevideo presenta DISCO REMIX “CONCIERTO DE LA NOSTALGIA” junto a la Dj Paola Dalto el jueves 24 de agosto 20 horas en el Teatro Solís.

Como ya es tradicional cada 24 de agosto, la Banda Sinfónica de Montevideo presenta en el Teatro Solís su Concierto de la Nostalgia, este año titulado DISCO REMIX.

Luego del exitoso espectáculo del año pasado homenajeando a ABBA, en esta oportunidad presenta un espectáculo aún más ambicioso, junto a la reconocida Dj Paola Dalto, interpretando clásicos de la música disco de los 70′ y 80′ remixados en vivo. El repertorio incluirá grandes hits de los Bee Gees, Donna Summer, Michael Jackson, Diana Ross, entre otros.

El espectáculo es uno de los más importantes y esperados de esta Temporada 110 de la Banda Sinfónica de Montevideo. Estará bajo la dirección de Martín Jorge, director titular de la BSM y contará también con la participación de cantantes, integrantes de la Escuela de Artes de Valeria Lima y la participación de la artista visual Cabe Trust, quien tendrá a su cargo la ambientación audiovisual del espectáculo.

“TRANSMISIÓN EN PANTALLA GIGANTE Y EN DIRECTO PARA TODO EL MUNDO”

Por localidades agotadas, y para que nadie se quede sin poder disfrutar del concierto, el público podrá disfrutar del espectáculo en directo a través de una pantalla gigante que se instalará en la explanada del Teatro Solís. A partir de las 19hs comenzará la previa del concierto, con música seleccionada especialmente por la Dj Paola Dalto y a las 20hs comenzará la transmisión desde el escenario del Teatro.

El concierto también podrá disfrutarse a través de TV Ciudad a partir de las 20hs, tanto por su canal de televisión como por su página web (tvciudad.uy ), de forma gratuita desde cualquier lugar del mundo.

“NUEVA FUNCIÓN EL 19 DE SETIEMBRE”

La Banda Sinfónica de Montevideo ya ha confirmado, además, un nuevo concierto de DISCO REMIX, el próximo 19 de setiembre a las 20hs, también en el Teatro Solís. Será una función a beneficio de la Fundación de Amigos del Teatro Solís, con localidades a $350. El día anterior, el lunes 18, la Banda Sinfónica ofrecerá un concierto especial por su 110 Aniversario, un espectáculo que será un homenaje a más de un siglo de tradición musical, con localidades a $150.

La Banda Sinfónica de Montevideo, desde su creación en 1907, se ha caracterizado por la cercanía con su público y se ha destacado por su esfuerzo ininterrumpido de difusión y divulgación musical en todo el territorio nacional. Ha sido pionera en democratizar el acceso a la música sinfónica con conciertos en todo tipo de escenarios, llegando a los más alejados rincones de Montevideo. La BSM es una unidad del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo.

Paola Dalto es la Dj más reconocida de nuestro país. Su versatilidad le permite adaptarse a cualquier formato, ya sea en pista, desfiles, performances, fiestas, bodas, festivales o eventos. Es una show-woman que no sólo pasa música, sino que se lookea para cada instancia y generando un feedback con el público, único en la pista.

La música disco es un género de música de baile derivado del rhythm & blues que mezcló elementos del soul y el funk y que tuvo su apogeo en la década de 1970.

El sonido disco, se fundamentaba en la presencia de secciones de cuerda y metales, que desarrollaban frases lineales en unísono, tras la base instrumental formada por el piano y la guitarra eléctrica. Se destacaba por una especie de “muro de sonido” brillante, con los grupos orquestales tomando los papeles solistas y un background armónico, fundamentado en una progresión de acordes bien definida. El resultado era un sonido psicodélico y un estilo enérgico, que rápidamente se apropió de las discotecas y clubes.

El propio concepto del género, y su estrecha vinculación con las pistas de baile, otorgaron un papel relevante a los Djs en la popularización de la música disco. Con el tiempo, fueron incorporando elementos de creación a su trabajo con los vinilos, llegando a generar fórmulas rítmicas propias que fueron asumidas por los productores.

Los orígenes de la música disco se remontan a finales de la década de los ’60, cuando el soul dominaba el ámbito musical. Barry White, cantante de soul popular por su voz grave, fue uno de los músicos que jugaron un papel importante, en la transición de ambos géneros. En 1977, en pleno auge de la música disco, se estrenó la película Fiebre de Sábado por la noche (Saturday Night Fever), convirtiendo al género en un fenómeno cultural a nivel mundial. Las canciones, la vestimenta y forma de bailar, influenciaron a jóvenes de toda una generación al instante, haciendo aún más popular el género. La banda sonora estuvo a cargo de los Bee Gees, cuyas canciones se han convertido en himnos de la música disco.

Otros grandes exponentes fueron los Village People recordados tanto por sus hits, como por los peculiares vestuarios que los caracterizaban; el grupo sueco ABBA, Donna Summer y Gloria Gaynor, con su célebre I will survive. Aunque la popularidad de la música disco declinó a comienzo de los ’80, mantuvo una importante influencia en el desarrollo de la música de baile electrónica (dance) en las décadas posteriores.

REPERTORIO DISCO REMIX

Love’s Theme – Barry White

Le Freak / Celebration – Chic/Kool & the Gang

Boogie Wonderland – Earth, Wind & Fire

Disco Inferno – The Trammps

Ring My Bell – Anita Ward

Don’t Stop Til You Get Enough / Thriller – Michael Jackson

Can’t Take My Eyes Off You – Gloria Gaynor

Don’t Leave Me This Way – The Communards

I Will Survive – Gloria Gaynor

Funkytown – Lipps Inc

Bad Girls – Donna Summer

You Should Be Dancing – Bee Gees

Voulez Vous / Dancing Queen – ABBA

YMCA – Village People

Stayin’ Alive – Bee Gees

EL CONCIERTO EN BREVE



Jueves 24 de agosto, 20 horas

Teatro Solís

Para quienes no pudieron sacar su entrada, pueden ver el concierto:

🌟A través de una pantalla gigante en la explanada del Teatro Solís

🌟En directo por TV Ciudad