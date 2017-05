Cómo saber si tus cuentas de correo y contraseñas fueron hackeadas

Luego de los ataques la semana pasada del ‘ransomware’ Wannacry, un usuario logró recopilar más de 560 millones de cuentas de correos electrónicos y sus respectivas contraseñas en todo el mundo. Adicionalmente, servicios de varias redes sociales también se han visto comprometidos.

Para comprobar si su correo (o alguna red social) se ha visto vulnerada, dicho portal indica que puede asegurarse ingresando a la página Have I been pwned? Allí solo deberá ingresar su cuenta (no inicia sesión) y el sitio le mostrará un mensaje en verde (no ha sido atacado) o en rojo (ha sido hackeado).