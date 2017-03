Comerciantes y empresarios impulsarán plebiscito contra la Ley de Inclusión Financiera

Comerciantes y empresarios de Maldonado emitieron un comunicado en el que afirman que impulsarán un plebiscito en las próximas elecciones para derogar la Ley de Inclusión Financiera.

Los comerciantes y empresarios de la región Este del País hemos encarado un plan de lucha ante los porcentajes abusivos que cobran las tarjetas de crédito y débito que ascienden al doble de lo que se cobra en promedio en el resto del mundo. En este camino, CRECE – la Cámara Regional de Empresarios del Este – realizó una serie de recorridas en diferentes departamentos y generó encuentros directos con comerciantes para que, en ese mano a mano, se fueran definiendo los pasos a seguir en lo que llamamos el “Apagón financiero frente a la ley de exclusión financiera”.

En estos encuentros hemos hallado una vía que entendemos puede ser muy útil para plantear en términos concretos la gravedad de la situación y la salida posible. Se trata de impulsar la aprobación de un plebiscito para que esta discusión sea resuelta por el pueblo uruguayo y no por los funcionarios que hoy se dedican a defender los intereses de las multinacionales.

Según el cronograma que estamos elaborando las gremiales comerciales y empresariales, el sábado 18 de marzo se realizará en el Departamento de Florida un encuentro donde participarán las instituciones representativas de todo el país. Nos daremos cita allí para empezar a trabajar en la definición de acciones concretas hacia la campaña que deberemos desarrollar a favor de la aprobación del plebiscito.

En el mismo sentido, debemos señalar que estamos siendo asesorados por el Dr. Rodrigo García Bernardo y nos reuniremos con otros prestigiosos especialistas en derecho y constitucionalistas para solicitarles la elaboración de las propuestas técnicas que nos permitan definir los términos del plebiscito, que va contra lo que llamamos “ley de exclusión financiera”, una normativa que ahoga al comercio y la empresa y agrega mayores cargas a los comerciantes – que son trabajadores que crean trabajo – lo que constituye una injusticia intolerable.

Destacamos que Miguel Ferys, Presidente de CEDU, Confederación Empresarial del Uruguay, fue parte del último recorrido que realizamos el jueves en Treinta y Tres y su presencia ha agregado peso institucional a esta actividad.

Queremos decir para finalizar que, así como el gobierno afirmó que no modificará los términos abusivos de esta ley, nosotros no daremos un solo paso atrás en esta lucha y que cada comercio del país se transformará en un centro activo que dialogará con los ciudadanos sobre las inequidades de esta ley que apunta a enriquecer a los que más tienen y a empobrecer a los que menos tienen. Los comercios serán auténticos mostradores de la democracia. Cada comerciante se transformará en un voluntario cívico que trabajará para defenderse del atropello, del abuso y para defender el trabajo honesto. No renunciaremos a esta lucha. Queremos que el pueblo uruguayo vote. Queremos que la gente decida si quiere comercios y empresas capaces de crecer, desarrollarse y generar trabajo genuino o que este Gobierno siga defendiendo los intereses de las multinacionales.

CRECE

Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este