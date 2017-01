Club Frontera de Rivera pide justicia: “Fuimos víctimas de una estructura mafiosa”

El club de fútbol Frontera de Rivera ingresó en el profesionalismo a principio del nuevo siglo. En aquella época en el que la Asociación Uruguaya de Fútbol y la empresa Tenfield conformaban lo que sería un fútbol integrado. Uno de los cupos del interior, lo tuvo el equipo riverense hasta el 2000 cuando dejó el profesionalismo.

Desde entonces, la institución ha mantenido idas y vueltas en lo judicial para que le sea reconocido lo que ellos califican como una injusticia ya que estiman que hubo actores que incidieron para que Frontera dejara la categoría.

En el mes de mayo pasado, el club volvió a tener esperanzas de regresar a la AUF luego de una reunión que mantuvieron los dirigentes Roberto Valdivieso, José Sandín y Roberto Araújo, con el presidente de la AUF, Wilmar Valdez.

Este viernes, Araujo, que es el secretario del club, emitió una carta abierta al presidente Valdez donde se vuelve a reclamar que Frontera debe estar en el profesionalismo.

“Se pactó una estrategia para hacer descender a Frontera. Hay manifestaciones de un árbitro que lo confirma”, dijo Araújo a RADIO NACIONAL. En nota con Luca Veloz y Andrea Cammarano en LA RED DE LA 30 de este viernes, el dirigente indicó que realizarán todas las instancias y tienen todas las baterías para enfrentar la situación.

“Fuimos despojados de manera ilegal, nefasta y patética”, agregó Araújo. “No aceptamos que se venga de prepo”, dijo. “Se ha jugado con nosotros, se ha dicho cualquier cosa del club y no vamos a tolerar más. Estamos convencido que Valdez ha intentado lavar con agua y jabón. No estamos dispuesto a esperar más tiempo”, señaló.

“Hace 16 años que estamos detrás de esto. Antes había una mafia en la AUF y lo digo porque están todos en cana. Además, ahora se viene la Liga Nacional y nuestra afiliación se reconoció por parte del Ejecutivo de la AUF”, manifestó Araújo.

Sobre la deuda pendiente del club, dijo que los “acreedores no hicieron los trámites en aquel momento, la deuda prescribió a los cinco años. De todos modos, hemos propuesto hacerlo”.

“Atacaremos con armas químicas y nucleares porque los casos de corrupción prescriben a los 20 años y haremos la denuncia penal; la asistencia del Ministerio de Cultura y acciones civiles contra las instituciones”.

“Fuimos víctimas de una estructura mafiosa”, sentenció Araújo a RADIO NACIONAL. “Queremos empezar en marzo el campeonato. Estamos practicando desde diciembre del año pasado. No nos dejan firmar con los jugadores pero tenemos el plantel pronto. Queremos jugar, no importa dónde; no pedimos jugar en Primera. Pero si no nos permite jugar este año, en el 2018 reclamaremos que nos pongan en el lugar que nos sacaron. Somos gente de fútbol, no nos gustan los juzgados”, agregó.

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE AUF.

Sr, Presidente de la Asociación Uruguaya de Futbol.

Esc. Wilmar Valdez.

PRESENTE.

El que suscribe Roberto Araujo Abimorad, Secretario del Club Frontera Rivera, institución afiliada a la Asociación Uruguaya de Futbol desde enero de 1998, antes usted después de saludarlo le dice.

LA HISTORIA.

No lo he de aburrir con detalles, pues la historia de nuestro Club es archí-conocida, y además debiera aludir a un proceso vergonzoso de la historia del Futbol Nacional, cuyos resultados están a la vista y han servido para acrecentar el estado de hacinamiento de las cárceles nacionales.

Además es dable recordar que su investidura actual no solo es ajena a tales flagelos, sino que también es merecido mencionar que hace usted un esfuerzo denodado para desarticular de raíz los males que entonces nos martirizaron, y eso provoca en nosotros el mas sincero de los reconocimientos y aplausos, y es en esencia la razón que nos motiva a escribirle.

Pero a modo de titular se lo cuento, mi Club fue victima de una feroz maniobra que determinó primero su descenso después su marginación injusta de los campos de juego. Todo empezó en una reunión realizada en un coqueto restaurant de Pocitos, donde se dieron cita cuatro nefastos caballeros; el uno representante del ejecutivo de AUF, el otro representante del colegio de árbitros, el tercero un empresario y el cuarto un miembro directivo de primera línea de la Mutual de Jugadores profesionales. De todo esto naturalmente que tenemos pruebas suficientes y de llegar el caso la hemos de exhibirlas, tanto en estrados de la misma AUF, como en otro ámbito ajeno a la misma.

Dicha reunión realizada en junio del 2000, finalizó con el pacto sellado y comprometido en el sentido de que “Frontera debiera bajar si o si”, según versión textual de un dialogo mantenido entre dos árbitros profesionales de aquel tiempo, uno de ellos agente de la referida nefasta organización filo mafiosa que hemos mencionado.

No sigo pues esto no pretende ser un libro apenas una carta.

Después nos cobraron lo que no debíamos y no nos dieron derecho a defendernos, (eran tiempos del prepo) y después ni flores nos mandaron al sepelio.

Mejor asi, pues nada mejor encaja que la poética frase “los muertos que vos matasteis gozan de buena salud”.

LO QUE SE HIZO, LO QUE NO SE HIZO Y LO QUE SE DEBIÓ HACER.

Como en aquel entonces nadie le daba bola a la reglamentación apenas nos dejaron afuera nos dieron por muertos, y no tuvieron la precaución de cerrar el cajón con el tan necesario clavo de la legalidad.

De haber sido prolijo en el nefasto proceder debieran haber advertido que según establece el Código Disciplinario de nuestra asociación en el capítulo referente a las prescripciones, en su artículo seis, en el inciso (C), la infracción incurrida por mi club de no haber cumplido con los costos de los jugadores y técnicos, prescribía a los cinco años, y debieran también en el mismo contexto reglamentario que aludimos, recurrir al punto 6.2 del mismo artículo, si pretendían que el proceso de prescripción se interrumpiera.

NO lo hicieron; no lo hizo la AUF, no lo hizo la Mutual no lo hizo ninguno de los interesados. Tal vez porque no los sabían o porque no les interesaba.

Problema de ellos, nosotros no tenemos culpa que haya una reglamentación, lo único que sabemos es que las reglas están para cumplirse.

Lo cierto y objetivo es que la deuda prescribió a los cinco años, o sea en un lejano 2006.

A mas de lo señalado , y en función de celar por el derecho de sus asociados la Mutual antes de cumplirse el plazo señalado debió pedirle a la AUF que iniciara el proceso de desafiliación según está previsto en el art 14 del estatuto y 7 del reglamento de la Asociación Uruguaya de Futbol.

No se hizo nada de eso, porque no les interesaba o porque no sabían.

Tampoco es nuestro problema.

Nosotros conocemos la reglamentación y la usamos.

Como resultado hoy mi club es un club afiliado, que no tiene deudas pues las deudas prescribieron según lo señala el marco jurídico estatutario y reglamentario de la AUF.

Avalado y fiscalizado por el Ministerio de Educación y Cultura a través su departamento de Personerías Jurídicas.

LA VUELTA.

Hemos resuelto volver, primero porque hoy bajo su directiva tenemos las garantías jurídicas y éticas necesarias, segundo porque por primera vez se instrumenta el campeonato de la Liga Nacional, y es ahí donde debemos jugar.

O sea ante esta situación no solo tenemos el “derecho” sino la “obligación” reglamentaria de disputar los torneos que nos correspondan.

No se trata de un derecho sino de una obligación, y nosotros tenemos por costumbre cumplir con nuestras obligaciones. Si en un ayer no pudimos no fue porque no quisimos sino porque no nos dejaron.

Y si bien es verdad que bien podemos decir lisa y llanamente “no vamos a pagar nada” porque ya no debemos nada, en aras de un sentido estrictamente ético hemos resulto de alguna manera renunciar a ese derecho adquirido y proponer ampararnos al capitulo XI en su inciso C del estatuto del jugador, que establece de manera clara los mecanismos a aplicarse en los casos de las deudas contraídas antes del 2007 año en que se aprobó el nuevo Estatuto del Jugador.

DE esa manera aunque desde el punto de vista legal tenemos argumentos abrumadores para no pagar, abdicamos del mismo como muestra de buena fe.

Hace mas de un mes hemos presentado la nota debidamente rubricada por un Profesional del Derecho, en razón de oficializar el petitorio, y hasta hoy no hemos tenido respuesta.

Más allá de alguna mención informal de algun miembro de la Mutual ignorante de las reglas que nos rigen (cosa que en la Mutual ya parece ser tradición) nadie nos ha dicho nada.

NO PODEMOS ESPERAR MAS.

Presidente ha de entender usted que los plazos apremian, hay un torneo fijado para dentro de un mes y algo, y con la prudencia que nos caracteriza no hemos de esperar el goteo de las horas. Hemos de recurrir a todos los tribunales competentes, dentro y fuera de la AUF, hemos de solicitar “la intervención del caso del Ministerio de Educación y Cultura” a los efectos de obligar a que los estatutos se cumplan, hemos de iniciar las instancias legales a fin de que aquella organización que atente contra nuestros derechos deba pagar como es debido.

Y eso lleva su tiempo y tiene sus plazos.

No podemos esperar mas, no somos quienes para imponer plazos a nadie, los plazos nos imponen las instancias que debemos emprender.

Por tal le solicito que en forma urgente disponga que los organismos correspondientes se expidan de forma urgente en la materia.

Debiera también recordarle que según establece el mismo Código de Disciplina en su inciso B, los actos de soborno y corrupción recién prescriben a los veinte años, y que bien debiera darse inicio a una instancia de investigación sobre los hechos que hemos mencionado y que acaecieron en el año 2000, pero eso el club lo ha de hacer el Club de forma oficial antes de que expire la fecha señalada para interrumpir el proceso de prescripción.

PARA TERMINAR.

Presidente, nos honra dirigirnos a usted en el entendido de que ha emprendido esa denodada lucha para darle al futbol el status de ética que el deporte merece.

No es de nuestro agrado molestarlo con cosas que debieran solucionarse de manera estrictamente administrativa, pero es tal nuestro estado, y tantas la malas experiencias que abonan nuestra rebeldía, que nos obliga dirigirnos a usted en estos términos.

Aprovechando para saludarlo cordialmente, y esperando acceda al solicitado se despide afablemente

Roberto Araujo