Cavallini deja el Intermedio para irse a defender a la selección de Canadá

“Tenía que hacer un gol sí o sí para irme feliz. Se me dio de hacerlo de taco… nunca en la vida. Me voy motivado, con muchas ganas de jugar y darlo todo”, comienza diciendo Lucas Cavallini, autor de unos de los goles más lindos en el Torneo Intermedio, cerrando de taco una jugada por la derecha del ataque aurinegro. El delantero se perderá lo que resta del torneo, pero por una causa más de justificada: jugará la Copa de Oro de la Concacaf con su selección, Canadá.

“Es un fútbol diferente, no tiene nada que ver. En Canadá no es como acá en Uruguay, donde lo primero es el fútbol; pero hay jugadores que están con ganas de triunfar en el fútbol, de dar un paso hacia Europa. Igual, no sienten la pasión con la que se vive acá, pierden un partido y para ellos no pasa nada… yo me re caliento, seguramente porque me acostumbré a jugar acá”, cuenta Cavallini, autor de seis goles en lo que va de su temporada de estreno en Peñarol.