Caso Rampla Juniors: “Todos los que declararon dijeron que no vieron nada”

La fiscal Brenda Puppo dijo a Telenoche que quien declaró este martes señaló que no estuvo en el incidente en el Complejo Bauzá, donde el hincha de Rampla recibió un disparo en la espalda. Este individuo fue detenido este martes por la mañana luego de una persecución de la policía que lo encontró sospechoso de balear la sede del club en la calle Grecia.

“Todos los que declararon dijeron que no vieron nada. Que era una montonera de gente y dicen que no vieron nada. Parece poco lógico pero no podemos hacer otra cosa”, señaló. A esta persona se la había señalado en principio la semana pasada cuando se investigaba el ataque a balazos contra el hincha y seguridad de Rampla, Miguel Servetti.

Puppo agregó que “entre las personas que declararon, nadie alega existencia de temor”. El hombre declarará este lunes ante el juez Néstor Valetti por los balazos a la sede de Rampla.