Caso Rampla: Al detenido se le incautó un arma y balas vivas y detonadas

“Se inició una persecución y se detuvo un vehículo donde se incautó un arma con municiones vivas y otras disparadas. La persona estaba involucrada en los hechos de la cancha donde hubo el atentado a balazos. Fue reconocida en aquel momento como la autora del disparo. Luego hubo una retractación porque (quien lo acusó) no estaba muy seguro”, dijo Bonomi respecto al detenido por la balacera a la sede de Rampla Juniors.

Sobre las 9 de la mañana, un hombre en un automóvil blanco llegó hasta la puerta de la sede de Rampla en la calle Grecia y disparó al edificio donde no había personas. Respecto al automóvil no es el mismo utilizado el otro día en el caso ocurrido en el Complejo Bauzá donde fue baleado Miguel Servetti.

El detenido fue conducido a la justicia y este miércoles deberá declarar ante el juez Néstor Valetti.