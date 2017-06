El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que al policía retirado Vica Font “si le dieron la orden de no investigar cometió un delito si aceptó esa orden. ¿Por qué no lo llevó a la justicia en ese momento?”.

Bonomi anunció que en aquel momento, hubo policías procesados por torturas. “Me parece poco serio que había cuatro policías de Radio Patrulla, uno de Tránsito y dos civiles procesados. Por lo tanto, le cabía más el título de polibanda y no tupabanda”, indicó.

