Basquetbolistas resolvieron parar la actividad y queda suspendido el Metro

La agrupación Basquetbolistas Unidos del Uruguay resolvió este miércoles a la noche parar la actividad basquetbolística. Quedan suspendidos los encuentros previstos para este jueves entre Verdirrojo – Cordón y Colón – Auriblanco por el Metro

Comunicado BUA 🗣🗣

Unanimidad por parte de los planteles del Metro y jugadores de Liga.

💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/2ux7q5aDyd — BUA Uruguay (@BUAURU) 6 de julio de 2017

LO QUE PIDEN LOS JUGADORES

Basquetbolistas Uruguayos Asociados (BUA) anunció una serie de puntos que se propone discutir con la FUBB, incluyendo la habilitación del jugadOr Maximilano Botta, un sub 23 que Colón debió inscribir como ficha mayor, pero no lo hizo sin consultar, y fue inhabilitado.

Los otros puntos mencionados por BUA en su cuenta en una nota publicada en twitter incluyen:

– Los jugadores sub 23 no deben nunca ser considerados fichas mayores;

– Realizar un torneo de reservas Sub 23

– Mantener un mínimo de dos años los reglamentos de pases y los formatos de torneos

– Designar un interlocutor FUBB para que los jugadores efectuen consultas

– Rechazan tres extranjeros por equipo, una propuesta que estudia la Liga.

– Reunión para tratar el teme de los derechos de imagen.

– Participar en planificación de los certamenes.