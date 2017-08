Barcelona: Policía detuvo a dos terroristas y abatió a otro

La policía catalana (los Mossos) la detención de dos sospechosos, en palabras del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Uno de ellos, según el alcalde de Ripoll, es Driss Oukabir. Y es que el supuesto terrorista tenía su residencia en la localidad. Además, cuenta antecedentes por malos tratos. Otro de los sospechosos habría muerto abatido por los Mossos tras saltarse un control policial.

La policía catalana y los equipos de emergencias sanitarias han desplegado un amplio dispositivo en esta zona, en el centro turístico de la capital, frecuentada a diario por miles de turistas, y que ha quedado acordonada. El atropello masivo lo ha cometido una furgoneta de color blanco, cuyo ocupante la ha abandonado a la altura de la estación de metro de Liceo y ha huido a pie, según han detallado a Efe fuentes cercanas a la investigación.

LOS VIDEOS DE LA TRAGEDIA

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/3114464/0/atropello-masivo-rambla-barcelona/#xtor=AD-15&xts=467263

TERROR IN SPAIN – URGENT: Hostage situation. Reports that 2 Muslim terrorists are taking hostages at a restaurant near Las Ramblas pic.twitter.com/m81OcIY8bs — Behind The News (@Behind__News) 17 de agosto de 2017

At least 2 murdered, dozens injured in Barcelona terror attack after Muslim terrorists rammed a van into pedestrians + Hostage situation. pic.twitter.com/KyKqle5Mlc — Behind The News (@Behind__News) 17 de agosto de 2017

6 murdered,20 injured in Barcelona after 2 Muslim terrorists rammed a van into pedestrians,entered a restaurant w/ guns. Hostage situation. pic.twitter.com/EKFFWaU6sw — Behind The News (@Behind__News) 17 de agosto de 2017

TERROR IN SPAIN – BREAKING: Barcelona police have arrested one of the Muslim terrorists behind the terror attack. pic.twitter.com/NTsaln7nb5 — Behind The News (@Behind__News) 17 de agosto de 2017

TERROR IN SPAIN: Manhunt ongoing for the Muslim terrorist, who escaped on foot ● First reports indicate it was a rental van. pic.twitter.com/EpH6jBlnWj — Behind The News (@Behind__News) 17 de agosto de 2017