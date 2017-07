“Atacamos el consumo de tabaco y promovemos una sustancia que es peor”

El Dr. Psiquiatra Guillermo Castro Quíntela, jefe del departamento de Psiquiatría del Hospital Británico y Catedrático de la Facultad de Medicina dijo a El Metropolitano que la marihuana “es 17 % más cancerígena que el tabaco” y que el gobierno da “un mensaje contradictorio con la legalización de la droga”.

“La marihuana tiene la misma capacidad adictiva que el alcohol y la cocaína, aparte es una droga alucinógena, transforma la conciencia del individuo donde está demostrado que destruye la memoria reciente de la persona tanto que es más propenso a tener demencia en el futuro, hay cuadros de esquizofrenia que se ha descrito que es en pacientes fumadores de marihuana”, dice Castro Quintela.

El profesional agrega que “la marihuana produce alucinaciones y paranoia y muchas veces son difíciles de tratar. Al principio quita un deseo vital hacia el futuro, a la corta o a la larga empieza a generar depresión crónica y es el mayor productor de trastornos por pánico en la adolescencia incluso la depresión incide en la parte suicida. La marihuana es diecisiete veces más cancerígena que el tabaco, está comprobado científicamente internacionalmente”.

Castro Quintela indicó que el gobierno inició una campaña donde se de decía que la marihuana disminuía el glaucoma, entre otras cosas. “Es totalmente una mentira, porque el glaucoma disminuye la presión del ojo por media hora o sea que la mujer tendría que tener la cabeza sumergida en una batea llena de marihuana aspirando permanentemente para que la presión del ojo se mantenga normal y en la propaganda actual están demostrando del uso responsable de una sustancia que es peligrosa o sea que el discurso cambió ciento ochenta grados para poder legalizarla”, destacó.

Indicó que la legalización del consumo de cannabis es paradójico y se emite un mensaje contradictorio. “Creo que atrás de esto hay un paradigma, atacamos el tabaco; logramos que 36 % de adolescentes que se iniciaban en el tabaquismo bajara a 3 % y promovemos una sustancia que aparentemente es peor, es muy contradictorio el mensaje. No comprendo esa paradoja”.

Sobre la decisión de vender la droga en las farmacias, el profesional señaló le “cayó muy mal porque muchos de los que opinaron indudablemente sin faltar el respeto no tenían la más mínima noción del tema y prestarse una farmacia que es un lugar donde tenemos que vender medicamentos para sanar a la gente y vender sustancias recreativas me parece una ridiculez. Todos tenemos que tener claro que una farmacia es para vender medicamentos para mejorar la salud de las personas”.

