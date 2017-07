ASSE informó que queda un solo internado por caso de vitamina D

ASSE sancionó a la directora del Hospital Saint Bois por el caso de la cesión de Vitamina D para adultos a varios niños.

Al momento, según informó Richard Millán, integrante de ASSE, hay un solo niño internado. “Se sigue de cerca su evolución nutricional, pero nada grave. Lo que sucedió no se justifica, hubiera sido un medicamento que sí podía dar un efecto secundario mucho más importante que este, pero esto no minimiza para nada. Nos compromete a seguir mirando, buscando y regulando la dispensación del medicamento”, dijo Millán.

ASSE amplió la investigación a las farmacias que tiene en los centros de atención en todo el país. No ha detectado situaciones como la del Saint Bois de entrega equivocada de medicamentos.