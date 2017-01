Así se jugará el Mundial 2026: 48 equipos, 80 partidos y 32 días

La FIFA tomó la decisión de adoptar un nuevo formato para el Mundial 2026 con 48 selecciones nacionales repartidas en 16 grupos de tres. Los dos primeros equipos de cada grupo se clasificarán para la fase de eliminación a partido único con 32 selecciones.

El nuevo formato de 48 equipos se ha diseñado de manera tal que no se reduce el número total de jornadas de descanso y, además, garantiza un máximo de siete partidos a las selecciones que lleguen a disputar la final; asimismo, la duración del torneo no varía (32 días), con lo cual los clubes no tendrán que ceder antes a sus futbolistas para su incorporación a la concentración con sus selecciones.

Primera fase: 16 grupos de tres selecciones cada una. Clasifican las dos mejores clasificadas en el grupo (total 32)

Segunda fase: partido eliminatorio. Avanzan 16.

Tercera fase: Octavos de final. Avanzan 8.

Cuarta fase: Cuartos de final. Avanzn 4 a semifinales.

Semifinales: Ganadores van a la final y perdedores al 3º y 4º puesto.