Anestesistas paran durante 72 horas por equiparación salarial

Los anestesistas realizan desde este miércoles y hasta el viernes 4 de agosto un paro de 72 horas. Nucleados en el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) los médicos del sector público, reclaman la equiparación salarial al sector privado.

Durante las próximas 72 horas se atenderán los casos de urgencia, emergencia y cirugías oncológicas en todo el país. Aunque no habrá atención en las policlínicas, si se hará la visita diaria a los pacientes que se encuentran internados.

COMUNICADO DEL SINDICATO

1) Como es bien sabido, desde 2007 el Gobierno tiene asumido el compromiso 7ratificado en 2008 y 20117 de

equiparar los montos y la forma de las retribuciones de A.S.S.E. con los del Sector Mutual. Pese a ello la brecha

entre A.S.S.E. y el Sector Mutual lejos de disminuir ha aumentado considerablemente.

2) No ya la sola falta de cumplimiento de los compromisos gubernamentales sino la persistente y fuerte pérdida de

salario real en A.S.S.E. desde 2011 a la fecha, ha llevado a desalentar las tareas asistenciales en los Hospitales

Públicos, conduciendo a la falta de personal médico experimentado y con título habilitante, con los riesgos

médico legales que ello implica.

3) Paralelamente sigue existiendo, para muchísimo trabajadores, una forma de relacionamiento laboral con A.S.S.E. totalmente insegura y groseramente irregular.

CONSIDERANDO:

I) Que sin perjuicio de que en estos días el S.A.Q. fue recibido por la Comisión de Presupuesto en el Parlamento para plantear la situación, ante el silencio del Poder Ejecutivo el avance logrado en las negociaciones ha resultado hasta ahora prácticamente nulo.

II) Que frente a ello y en cumplimiento de lo dispuesto por la Asamblea General del S.A.Q., resulta absolutamente imprescindible profundizar las Medidas Gremiales dirigidas a demostrar la necesidad de que 7por el bien de los trabajadores médicos, de los Usuarios y en definitiva de A.S.S.E.7 se atienda a tan legítimos

reclamos.

La Mesa Ejecutiva del Sindicato Anestésico Q Quirúrgico del

Uruguay RESUELVE:

1º)

Que al no existir avances de especie alguna, declarar que se mantiene con A.S.S.E. el Conflicto Gremial dispuesto por la Asamblea General del 15 de junio.

2º)

Realizar un nuevo PARO en A.S.S.E, esta vez por 72 hrs., los días miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de agosto próximos.

3°)

Advertir que estas legítimas y necesarias Medidas Gremiale continuarán en A.S.S.E. en forma progresiva, hasta tanto el Colectiv reciba una respuesta adecuada de parte de las Autoridades.

4º)

Comunicar la presente resolución al M.S.P., al M.T.S.S., a A.S.S.E, a la JUNASA y a la Opinión Pública en general.

Montevideo, 25 de julio de 2017.

INSTRUCTIVO para el PARO ANESTÉSICOQUIRÚRGICO en A.S.S.E.

a) El paro dispuesto comprende a todas las dependencias de A.S.S.E. (comprendiendo a las otras Instituciones Públicas o Privadas).

b) Se suspende la asistencia de pacientes en todas las Policlínicas.

c) Se asegura la asistencia de Urgencia y Emergencia de todos los pacientes.

d) Solamente se realizan las Cirugías de Urgencia y de Emergencia que sean definidas por los médicos actuantes, y todas las Intervenciones Oncológicas previamente coordinadas.

e) Se pasa Visita diaria a los pacientes internados y si es necesario Contra- Visita.

f) No se firma tarjeta de control de asistencia en ninguna situación, firmándose planilla gremial en caso de estar de guardia.

g) No se concurre a cubrir la asistencia propia de Policlínica, ni directamente, ni tampoco desde Emergencia u otro sector de la Institución.

h) Cualquier consulta respecto a cómo proceder en caso de duda deber realizarse a las Autoridades del S.A.Q.

i) Todos los especialistas anestésico-quirúrgicos que durante el conflicto se ajusten para la prestación de asistencia al cumplimiento de este Instructivo y a los Principios Éticos de nuestro Sindicato, contarán con el respaldo

personal, total e irrestricto, del S.A.Q. y de todos sus integrantes.