Aguerre y el préstamo arrocero: “Acá no hay fondos públicos, son fondos privados”

El ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, sostuvo que el Fondo Arrocero no maneja fondos públicos, sino recursos de entidades financieras que prestan a los productores. ”Acá no hay conflicto entre lo público y lo privado”, ratificó Aguerre en conferencia de prensa. El jerarca realizó varias precisiones sobre el préstamo que obtuvo del Fondo Arrocero como productor del sector y dijo que no hay ningún conflicto ético.

“Acá no hay fondos públicos, son fondos privados. El procedimiento es transparente, el Fondo se creó por unanimidad en 2003 y tiene una comisión de contralor integrada por productores. Hablé con Tabaré Vázquez que me quiso bajar tres cambios, me bajó uno solo. Si fuera por él no hubiera contestado pero contesto por respeto a mí, mi familia y los productores arroceros que integran la comisión de contralor”, señaló.

