Agazzi: “No me olvido que la Asociación Rural quiso paralizar el país cuando asumimos”

El senador del MPP, Ernesto Agazzi dijo a RADIO NACIONAL que “el presidente de la Asociación Rural (Ricardo Reilly) se extralimitó y no actuó como un gremialista rural sino que interpeló al gobierno.

Agregó que “no es el lugar adecuado para eso” y que la Rural del Prado no es una actividad agropecuaria.

“La ARU no es un gremio, no tienen ni un afiliado, no es una gremial de productores; es una Cámara que representa a un sector de la economía nacional. A mí me gustaría saber, el presidente de la ARU ¿quien lo eligió?. No tiene afiliados, organiza una actividad en la que llama a los ministros para pedirles cuentas, en una especie de interpelación que hace un grupo de poder al gobierno. Me parece que no corresponde”, afirmó. “Las autoridades del sindicato de los peones nosotros sabemos como se eligen, quisiera saber como se eligen las autoridades de la ARU”.

