Advertencia ante la ola polar que se mantiene los próximos días

El Inumet advierte por la ola polar que se mantiene sobre el país. En la zona metropolitana se esperan bajas sensaciones térmicas para este martes y miércoles con una temperatura mínima de 2 grados. Asimismo, se pronostican heladas agrometeorológicas.

Según pronostica el Inumet, el día más frío en lo que va del año será este martes 18, con temperaturas mínimas que en la madrugada no superarán los 3º C y máximas en el entorno de los 8º a 10º C en todo Uruguay, para luego, en el resto de la semana, comenzar a descender; no se esperan lluvias.

Ante las bajas temperaturas que afectan a todo el territorio, el Sinae recomienda colocar burletes en puertas y ventanas y mantener las persianas y puertas cerradas. Si se van a utilizar estufas, es importante mantenerlas a un metro y medio de distancia de cualquier material combustible, como cortinas, papeles y colchones.

En caso de emplear estufas eléctricas, se aconseja no utilizar adaptadores ni enchufar más de un aparato por tomacorriente.

El organismo advirtió, además, que ante este evento meteorológico pueden darse episodios de hipotermia, que sucede cuando la temperatura corporal cae por debajo de los 35 grados, lo cual puede reducir las habilidades de pensar y moverse de quienes la padecen, y que, en caso de no ser tratada la persona, puede llevar a la muerte.

Las personas con hipotermia sienten somnolencia, pierden la capacidad de coordinación, sufren entumecimiento de brazos y piernas, tienen un temblor incontrolable (aunque a temperaturas extremadamente bajas el temblor puede cesar) y una frecuencia cardíaca y respiratoria lenta.

Ante este tipo de situaciones, se recomienda trasladar al afectado a un área más cálida, siempre que sea posible, envolverla con mantas, cubrir el cuello y la cabeza dejando la cara descubierta, al tiempo que si la persona está consciente se le puede proporcionar líquidos dulces y calientes (nunca alcohólicos).

En caso de encontrarse con personas en situación de calle, se aconseja llamar al 0800 8798 del Ministerio de Desarrollo Social y, en caso de que requieran atención médica inmediata, llamar directamente al teléfono 105 de ASSE. Para niños y adolescentes sin referentes adultos se puede llamar a la línea Azul del INAU (0800 5050) y, fuera del horario de atención de esa línea, al 098 462 326.

Foto: Paula Martínez